Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı

Ümit Millî Takım oyuncularımızdan Cenk Özkacar'ın doğum günü, Ümit Millî Takımımızın kamp yaptığı otelde kutlandı.

Kendisi için hazırlanan pastanın ilk dilimini Yunus Akgün'ün elinden yiyen Özkacar, daha sonra teknik ekip ve oyuncuların tebriklerini kabul etti.