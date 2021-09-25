Altay'dan geçen sezon Lyon'a transfer olan ve bu yaz Belçika ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven'e kiralanan Cenk Özkacar, Club Brugge ağlarını da boş geçmedi.

Zorlu deplasmana ilk 11'de başlayan Cenk, 42. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Club Brugge, 77'de Mata'nın golüyle skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sezon 9. maçına çıkan Cenk, 2. golünü kaydetti ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.