Rahatsız oldu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İş insanı Cenk Küpeli, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir mekanda kadın arkadaşıyla oturan Küpeli, gazetecilerin objektiflerini fark edince, başka yöne döndü.

Rahatsız olan Cenk Küpeli, bir süre sonra mekandan ayrıldı.

Öte yandan Küpeli, eski manken Demet Şener ile 19 aylık evliliğini geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.