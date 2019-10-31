31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, oğlu ve geliniyle ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Küpeli, "Demet Şener, oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet yapmak için evlendi. Oğlumuzu bizden kopardı" dedi.
Cenk Küpeli ise babasının iddialarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
CENK KÜPELİ'DEN AÇIKLAMA
Küpeli basın açıklamasında şunları söyledi:
Basında çıkan ve beni ilgilendiren haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayım.
Öncelikle bilinmesini isterim ki uzun zamandır hayran olduğum bir kadın ile kendi rızam ile büyük bir aşkla evlenmiş bulunmaktayım. Kendi ailemin isteği doğrultusunda bir evlilik yapmamak hata değil kendi kararımın bir sonucudur. Bu karara da ailem başta olmak üzere herkesin saygı göstermesi gerekmektedir.
Ailemin de başımın üzerinde yeri vardır fakat artık kendi çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum ve sadece anlayış bekliyorum.
Daha fazla bu konu ile gündeme gelmek istemiyorum. Teşekkür ederim.
Cenk Küpeli
CENK KÜPELİ KİMDİR?
Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi.
Eski basketbolcu Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor.Cenk Küpeli’nin Demet Şener ile ilişkisi başladığında başka biriyle nişanlı olduğu iddia edilmişti.
Küpeli, basın açıklamasında;"Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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