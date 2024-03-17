Cenk Eren yüzüne estetik yaptırdı: Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?
Cenk Eren, yüzüne estetik yaptırdığını açıkladı. Eren, yüzünün son halini; "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notuyla yayımladı
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Birçok ünlü isim gibi estetik modasına son olarak Cenk Eren dâhil oldu. Bir süredir sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunmayan Eren'in bu sessizliğinin altından estetik operasyon çıktı.
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YÜZÜNÜ GERDİRDİ
Cenk Eren, 9 gün önce estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. 58 yaşındaki şarkıcı, yüzünü gerdirmek için bıçak altına yattı.
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Yüzünün son halini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Cenk Eren, fotoğrafına "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram, İHA
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