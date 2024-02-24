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        Haberler Magazin Cenk Eren, kanser hastası yeğeni Ecem Ebru Alkış'ı kaybetti

        Cenk Eren, kanser hastası yeğeni Ecem Ebru Alkış'ı kaybetti

        Cenk Eren, kanser hastası yeğeni Ecem Ebru Alkış'ı kaybetti. Alkış, bir süredir kanserle mücadele ediyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:41
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        Cenk Eren'in acı günü
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        Ünlü şarkıcı Cenk Eren, 34 yaşındaki kanser tedavisi gören yeğeni, Ecem Ebru Alkış'ın hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Eren, acısını; "Kocasının, dayısının koca yüreklisi, annesinin - babasının - kardeşinin kıymetlisi. En çalışkanı, hayatı çok seveni. Huzur içinde uyu. Mekânın cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.

        Cenk Eren, acı kaybı sonrasında konserlerin iptal olduğunu şu cümlelerle açıkladı; "Yeğenimin acı kaybı dolayısıyla programımı gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek durumundayım. Saygılarımla."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Cenk Eren
        #Ecem Ebru Alkış

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