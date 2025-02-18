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        Haberler Magazin Cenk Eren: Ekmekle oynayanın Allah, cezasını veriyor

        Cenk Eren: Ekmekle oynayanın Allah, cezasını veriyor

        Şarkıcı Cenk Eren, yıllar önce işlerine engel olan kişilere sitem etti. İsim vermeden tepkisini dile getiren Eren; "Bir tanesi yataklarda, bir tanesi alkolik olmuş. Ekmekle oynayanın Allah, cezasını veriyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:43
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        Cenk Eren, 20 yıl sonra önüne kesmeye çalışan kişilere sitemini dile getirdi.

        Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cenk Eren, şunları söyledi: Şimdi bana diyeceksiniz ki, 'Cenk, neden 20 sene sonra bu konuyu açıyorsun?' 20 sene sonra açmamın sebebi, ben geçen sene bu işin gerçeğini öğrendim. Hatta geçen seneden beri çok düşündüm, bunu tekrar gündeme getirip getirmemeyi. Çünkü bunu ben, bu yüzden bir arkadaşımı suçladım, bir şarkıcı arkadaşımı ve yıllarca küs kaldım onunla. Onun yaptığı söylenmişti bana ama şimdi her şey ortaya çıktı.

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        Açıklayayım size, neden böyle oldu, niye böyle yapmışlar. Ben, onlar için her zaman bir bar şarkıcısı olarak kalmalıydım. Öyle istiyorlardı. Benim konser vermemi, benim albüm yapmamı, benim televizyon programı yapmamı, benim kurumsal işlerde olmamı istemiyorlardı. Çünkü onlar sırf kendileri için her şeyi istiyorlardı.

        Aramızdaki fark şuydu: Onlar da çok iyi şarkıcıydı veya enstrümantaldi, besteciydi, söz yazarıydı. Fakat ben hem çok iyi şarkıcıydım hem de sahnesi çok iyi olan biriydim. Onlarda o sahne yoktu, onun için yapamıyorlardı. Bunu 10 sene önce öğrenseydim, onları haşat ederdim ama şimdi bakıyorum, düşündüm, düşündüm, benim bir şey yapmama gerek kalmamış. Bir tanesi yataklarda, bir tanesi alkolik olmuş. Ekmekle oynayanın Allah, cezasını veriyor.

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        #Cenk Eren

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