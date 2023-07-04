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Cenin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Giriş: 04.07.2023 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL
Cenin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı
AA

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin'de başından vurduğu bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece İsrail güçlerinin 2 gündür havadan ve karadan devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 11’e yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, daha önce ölenlerin sayısını 10 olarak açıklamıştı.

NETANYAHU, CENİN YAKINLARINDAKİ ÜSSE GİTTİ

Öte yandan İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Cenin yakınlarındaki bir askeri üsse giderek, askeri yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Askeri yetkililerin Netanyahu'yu, "Cenin'deki durum, ordunun faaliyetleri ve ilerideki birliklerin takviyesine ilişkin" bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsrail Başbakanı, "Terörün kökünü kazıyana kadar operasyon ne kadar sürmesi gerekiyorsa oraya kadar devam edecek. Cenin'in bir terör sığınağı olmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun Cenin üzerinde helikopterle uçtuğu fotoğraflar da paylaşıldı.

Fotoğraf: AA

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