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        Haberler Gündem Güncel CENHİZDER'den fırsatçılara tepki | Son dakika haberleri

        CENHİZDER'den fırsatçılara tepki

        Cenaze Hizmetleri Derneği, Bolu'daki faciada bazı cenaze nakil araçlarının hayatını kaybedenlerin ailelerinden 100 bin TL'ye kadar rakamlar talep etmesi hakkında açıklama yaptı. Dernekten yapılan açıklamada, "Yaptığımız incelemelerde üyelerimiz arasında bu tür bir bilgiye ulaşamadık. Fırsatçılık içinde olan varsa, onları da şiddetle kınıyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın şikayette bulunmalarını istiyoruz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:16
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        CENHİZDER'den fırsatçılara tepki
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        Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından bazı cenaze nakil araçlarının, hayatını kaybedenlerin ailelerinden 100 bin TL'ye kadar rakamlar talep ettiği öğrenildi.

        Habertürk'ün gündeme getirdiği olayın ardından Cenaze Hizmetleri Derneği (CENHİZDER), açıklamada bulundu.

        Dernekten yapılan açıklamada şunlar denildi: "Özel cenaze nakil firmalarının Ankara ve İstanbul’a yapılacak nakiller için ailelerden 100 bin TL’ye varan ücret istediği bilgileri paylaşıldı. Ülke genelinde 62 üyemiz yer alıyor. Yaptığımız incelemelerde üyelerimiz arasında bu tür bir bilgiye ulaşamadık. Fırsatçılık içinde olan varsa, onları da şiddetle kınıyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın şikayette bulunmalarını istiyoruz."

        "ACILARINI PAYLAŞIYORUZ"

        "Gün birlik ve dayanışma günüdür. Hiçbir üyemiz değil astronomik fiyat vermeyi, durumu olmayan ailelere ücretsiz dahi hizmet verebilme vizyonuna sahiptir. Ailelerimizin acılarını derinden yaşıyor ve paylaşıyoruz. Biz onlarca aracımız ve personelimizle ailelerimizin destekçisiyiz. Fırsatçılık yaklaşımı içinde olanları bir kez daha kınıyoruz. Tespit edilmeleri halinde en sert cezayı almalarını istiyoruz."

        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
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