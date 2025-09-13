Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Trabzonspor
        TS
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Cengiz Ünder: Sergen hoca bana güveniyor - Beşiktaş Haberleri

        Cengiz Ünder: Sergen hoca bana güveniyor

        Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, 2-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından, "Sergen hoca bana güveniyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 22:57 Güncelleme: 13.09.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sergen hoca bana güveniyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "BU DUYGUYU ÇOK ÖZLEŞMİŞİM"

        Gol atma duygusunu çok özlediğini vurgulayan Cengiz, "Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Çok şükür." ifadelerini kullandı.

        "HOCA BANA GÜVENİYOR"

        Sergen Yalçın hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Sergen Hoca ile gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla görüştüm. Geldiğim ilk gün konuştu. Ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen Hoca bana güveniyor. Ben de çok iyi hissediyorum. Günden güne performansım artacaktır. Önemli olan oynamam. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Habertürk Anasayfa