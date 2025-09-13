Cengiz Ünder: Sergen hoca bana güveniyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU DUYGUYU ÇOK ÖZLEŞMİŞİM"

Gol atma duygusunu çok özlediğini vurgulayan Cengiz, "Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Çok şükür." ifadelerini kullandı.