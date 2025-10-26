Cengiz Ünder: Penaltıyı atsak daha farklı olurdu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın golünü atan Cengiz Ünder, açıklamalarda bulundu.

"PENALTIYI ATSAK DAHA FARKLI OLURDU"

Mücadeleyi değerlendiren Cengiz Ünder, "Üzgünüm. Berabere kaldık. Çok da pozisyona girdik aslında, değerlendiremedik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İkinciyi de atmalıydık. Penaltıyı kaçırmamız kötü oldu. Penaltıyı atsak daha farklı olurdu. Ardından çok pozisyona girip atamadık." dedi.

"DERBİYİ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuşan milli futbolcu, "Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.