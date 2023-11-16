Cengiz Ünder, milli aradan sonra yüzde yüz hazır olacak

REKLAM advertisement1

Bugün milli takım kafilesiyle Berlin'e götürülmeyen Cengiz Ünder, Samandıra'ya dönerek hazırlıklarına takımıyla birlikte devam edecek.

Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre sahalardan uzak kalan ve Adana Demirspor maçına sonradan dahil olan Cengiz Ünder, hem teknik direktör Montella ve teknik heyet ile birlikte çalışma ortamını görmek, hem de kaptanlardan birisi olması sebebiyle takımın yanında olması için kadroya dahil edilmişti. Ünder, son maçlar öncesinde de A Milli Takım'ın EURO 2024'e katılmayı garantilemesi nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Çalışmalarını Sarı-lacivertli kulüpte sürdürecek olan deneyimli futbolcunun, milli aranın ardından yüzde yüz hazır olması bekleniyor.