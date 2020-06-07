Cengiz, Merih'in yanına gidiyor!

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Çizme basınında yer alan habere göre; Juventus'ta Maurizio Sarri'nin Cristian Romero'yu gözden çıkardığı ve Cengiz Ünder transferi için oyuncunun Roma'ya önerileceği kaydedildi. Juventus ile Roma'nın gelecek hafta bir görüşme yapacakları ve resmi teklifini iletileceği belirtildi. Eğer Cengiz, Juventus'a imza atarsa Merih Demiral ile aynı formayı giyecek.

Sakatlığı sebebiyle bu sezon Roma'da 20 maça çıkabilen Cengiz, 3 gol attı.