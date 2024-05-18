Cengiz Ünder derbide yok!
Süper Lig'in 37. haftasındaki kritik derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle dev maçın kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde maça saatler kala Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 lig maçına çıkan Cengiz Ünder, 9 gol atıp 3 asist yaptı. 26 yaşındaki milli yıldız son 7 lig maçının yalnızca 3'ünde forma giyebildi.
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yanı sıra İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek. Rodrigo Becao da cezası sebebiyle oynayamayacak.