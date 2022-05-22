Cengiz sezonu golle kapattı

Ev sahibi ekibe galibiyete getiren golleri 32 ile 89. dakikalarda Gerson, 73. dakikada Cengiz Ünder ve 90+3. dakikada Bakambu attı.

Bu galibiyetle puanını 71'e çıkaran Marsilya ekibi, sezonu 2. sırada tamamladı.