Çengelköy'ün sembol mekanında esnaflık geleneği 25 yıldır devam ediyor

Ticari bir yerden çok aile ve dostların buluşma noktası haline gelen mekanda, müşteriler dışarıdan getirdikleri yiyecekleri çay bahçesinden aldıkları soğuk ve sıcak içeceklerle tüketebiliyor.
Uzayıp giden muhabbetlere kediler ve martıların eşlik ettiği, en gözde Boğaz manzaralarından birine sahip olan çay bahçesi 7 gün 24 saat açık kalıyor.
Çay bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin de rağbet gösterdiği, Çengelköy'ün hatta İstanbul'un sembol mekanları arasında yer alıyor.
- 1970'li yıllardan beri çay bahçesi olarak kullanılıyor
Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesini 1995'ten beri işleten İsmet Morgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanın 1970'li yıllardan beri çay bahçesi olarak kullanıldığını söyledi.
Morgül, Çınaraltı'nın yer aldığı caddede, börekçi, pastacı, manav, kokoreççi ve dönerci de bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"İstanbulluların, yakınlarıyla veya arkadaşlarıyla buluşup dışarıdan getirdikleri yiyecekleri çay bahçesinden aldıkları çay, ayran ya da kahveyle tüketebilirler. Biz sadece içeçekleri bizden içmeleri şartıyla 1995'ten beri bu esnaflık geleceğini devam ettiriyoruz. Buraya Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından gelenler de oluyor. Burada insanlar sohbet edebiliyorlar. Müzik, tavla, nargile gibi şeyler yok insanlar muhabbet için geliyorlar. İnsanlar gelsin burada kendilerini bulsun, birbirleriyle sohbet etsin, toplum olarak kaynaşsın istiyoruz."
- "İnsanlar kendilerini çok rahat ve huzurlu hissediyor"
Çay bahçesini bir ticarethane gibi düşünmediklerini ve insanların aileleriyle, dostlarıyla gelebildikleri bir sosyal alan olarak kurduklarını belirten Morgül, "Osmanlı'da iki tür çınar dikilmiş, biri yatay diğeri de dikey çınar. Yatay çınarlar çok fazla kalın olmaz ama uzunluğu gidebildiği kadar gider. Alttaki kökleri de aynı şekilde. Bu deniz suyunu almasına rağmen kendini besliyor. Çınar ağacının böyle bir özelliği var. Çevre esnafının sattıklarını müşteriler alıyor bize getiriyorlar. Biz de çayıyla, kahvesiyle, ayranıyla zenginleştiriyoruz. Saatlerce oturabiliyorlar. Çok güzel bir ortam oluştu, aile ortamı var burada. İnsanlar bu aile ortamında kendilerini çok rahat ve huzurlu hissediyor. Gecenin 3'üne, 5'ine kadar buraya gelip kahve içebiliyorlar." ifadelerini kullandı.
Morgül, 1970'li yıllardan beri insanların burayı bir toplanma ve muhabbet etme mekanı olarak kullandığını vurgulayarak, "İsmet Özel'den Bahri Zengin'e kadar burada birçok önemli şahsiyet ders yapar, muhabbet ederlerdi. Burada sohbetleri olurdu. Burası onlar için ideal bir yerdi. Bugün de bu muhabbet halkalarını devam ettirenler var." diye konuştu.
,Fatih Türkyılmaz
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!