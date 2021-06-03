Çengelköy'de yeni şeyler oluyor

İstanbul Anadolu yakasının en eski yaşam merkezlerinden Çengelköy, doğa ile şehir hayatının buluştuğu, Boğaz havasını doya doya içinize çekebileceğiniz, tarihi dokusunu koruyan nadir semtlerden biri. Tarih kitaplarında sözü edilen Çengelköy’ün seyredilmeye doyulmayan muhteşem tabii güzelliği, sessizliği ve temiz havasını bugün de yaşamak mümkün. Birbirinden etkileyici ve alımlı yalıları, asırlık çınar ağaçları, çoğumuzun özlemini çektiği mahalle kültürü ve bahçeden taze taze toplanan sebze meyveleriyle meşhur Çengelköy, İstanbul'da "Her yere yakın, her şeyden uzakta olma ayrıcalığı" sunan huzurlu hayatın adreslerinden biri. Gidip görenlere, havasını soluyanlara "Keşke burada bir evim olsa" dedirten Çengelköy, Üsküdar'a 15 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanına 35 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 15 dakika mesafede yer alıyor.

Türk inşaat sektöründe 65 yılı aşan tecrübesiyle çevreye ve yaşama saygılı pek çok projeyi hayata geçiren Tahincioğlu, İstanbul'un bu nezih semtine yakışır, tarihe saygılı yeni projesi Nidapark Çengelköy’ü satışa sundu. Nidapark Çengelköy, Çengelköy’e has çehreyi korurken ,ferahlık, konfor ve lüksü buluşturan bir yaşam projesi.

Satışa sunulan Tahincioğlu Nidapark Çengelköy Projesi ile ilgili detaylar için tıklayın >>>

Az katlı ve yatay mimari özellikli yapılarla Çengelköy’ün dokusuna ve tabiatına uygun tasarlanan Nidapark Çengelköy, mimari detaylarla hayatı kolaylaştıran ve ihtiyaca cevap veren daire seçenekleri, asırlık ağaçların bulunduğu geniş bir yeşil alan ve kapsamlı sosyal tesis olanakları sunuyor.

Sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, buhar banyosu, sauna, cafe, çocuk oyun alanı, güneşlenme ve seyir terasları, yürüyüş parkurları bulunan Nidapark Çengelköy’de aynı zamanda kamunun kullanımına açık yemyeşil bir park alanı da bulunacak.

Satışa sunulan Tahincioğlu Nidapark Çengelköy Projesi ile ilgili detaylar için tıklayın >>>

Nidapark Çengelköy avantajlı konumu sayesinde İstanbul’un her noktasına konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşma ayrıcalığı sunuyor. Araçla köprüden çıkar çıkmaz dakikalar içinde eve ulaşmak ya da Çengelköy İskelesi’nden nostaljik bir Boğaz yolculuğuna çıkmak, Nidapark Çengelköy’de yaşayanlar için hayatın parçası olacak.

Eskinin geleneksel boğaz yaşamından izler taşıyan Nidapark Çengelköy, Çengelköy'ün merkezine 5 dakika uzaklıkta, toplam 36 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. 71 bin 355 metrekare inşaat alanına sahip projede 10 bin metrekarelik doğal toprak alanı bulunuyor. 12 blokta 207 konutun yer aldığı butik projede 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1, 4,5+1 ve 5,5+1 dubleksten oluşan farklı büyüklükte daire seçenekleri yer alıyor. Ayrıca tüm dairelerde balkon veya teras bulunuyor.

Projeden banka kredisi kullanmadan, dolayısıyla dosya ve hayat sigortası masrafı olmadan 36 ay 0 vade farkı ya da 60 ay 0,69 vade farkı gibi avantajlı ödeme planları ile ev sahibi olunabiliyor.

Satışa sunulan Tahincioğlu Nidapark Çengelköy Projesi ile ilgili detaylar için tıklayın >>>