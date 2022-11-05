Çengel boynuzlu dağ keçisine GPS'li koruma

DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, 'Arkun Barajı Yaban Hayatı Projesi' kapsamında sayıları azalan çengel boynuzlu dağ keçileri için GPS'li koruma çalışması başlatıldı. DHA'nın haberine göre yaban hayatı çalışmalarında daha önce örneği bulunmayan çengel boynuzlu dağ keçisi yakalama ve GPS uydu verici takma çalışması için önce yaklaşık 62 bin 449 hektar olan Erzurum İspir Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının alan haritası çıkarıldı.

FIRTINA ADI VERİLDİ Ardından geniş bir taramayla çengel boynuzlu dağ keçilerinin en sık kullandığı yerler belirlendi ve 4 yaşındaki dişi çengel boynuzlu dağ keçisi yakalandı. 'Fırtına' adı verilen keçi, GPS uydu verici takılarak, tekrar doğaya salındı. GPS ile izlenen Fırtına'dan ilk sinyal de alındı. Fırtına'dan her gün alınacak sinyaller Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinde harita programlarına aktarılacak.

KORUMA TEDBİRLERİ BELİRLENECEK Bu şekilde elde edilen veriler analiz edilerek, sayıları giderek azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yaşam alanları, besin tercihi ve aktivite desenleri belirlenecek. İzleme çalışmasıyla elde edilecek bilgiler ışığında da yaşam alanları daralan çengel boynuzlu dağ keçileri için yeni koruma projeleri geliştirilip, kararlar alınacak. DKMP Genel Müdürlüğü ile özel bir enerji firması iş birliğinde yürütülen 'Arkun Barajı Yaban Hayatı Projesi' kapsamında; yaban hayatında ekosistemin izlenmesi, yaban hayatının geliştirilmesi, alanda bulunan türlerin ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Proje kapsamında, Erzurum İspir Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası´nın koruma değerlerinden olan yaban keçisinden 20 bireyin ve çengel boynuzlu dağ keçisinden 10 bireyin en az 1 yıl süresince uydu vericilerle izlenmesi yer alıyor.