Cenevre'nin iki asırlık botanik bahçesi

Frasch, "Burada gördüğüm en ilginç şey bitki türlerinin sayısıydı, birçok eşsiz türe tanık oldum. Botanik Bahçesi yeterince büyük, burayı dolaşmak eğlenceli ve kolay" dedi. Fransa'dan gelen Loic Menard da şu ana kadar gördüğü en güzel botanik parklarından birini ziyaret ettiğini belirtti.