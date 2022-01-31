İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl şehrin merkezindeki sokaklarının ışıklarla aydınlatıldığı Geneva Lux festivali düzenleniyor.
AA'nın haberine göre şehirde 8 yıldır yapılan ve bu yıl 21 Ocak-6 Şubat'ta gerçekleştirilen festival kapsamında, Cenevre'nin tanınmış sokakları ve yapılarında her gün ayrı bir sanatçının tasarladığı ışıklandırma çalışması sergileniyor.
Cenevre'nin Mont-Blanc Köprüsü'ndeki ışıklandırmalar, halkın en çok dikkatini çeken çalışmalar arasında yer alıyor.
Köprünün yanına yerleştirilen ışıklı plastikten yapılmış dev insan figürleri, uzaktan bakıldığında köprüyü tutan kolonlar gibi görünüyor. Şehirde yaşayan ve turistik amaçlı Cenevre'ye gelen çok sayıda kişi, akşam saatlerinde bu görüntüyü kaydetmek için köprüye geliyor.
Fransız sanatçı Felix Michel'in köprünün alt geçidine kurduğu ve Nausicaa adını verdiği çalışmada ses ile uyumlu ışıklandırmalar, farklı bir atmosfer yaratıyor.
Köprünün diğer alt geçidinde yer alan ve Thomas Perrodin ile Thomas Köppel'in tasarladığı "Uçurum" çalışması, animasyonlu ışıklandırma tekniğiyle alt geçitten geçenleri akvaryumun içinde hissettiriyor.
Cenevre Gölü'nde akşam sergilenen fıskiyeli ışık gösterileri, Mont-Blanc Köprüsü yakınlarında buzdan yapılan Eskimo evi şeklindeki ışık çalışması ve şehrin Molard Meydanı'ndaki pervaneli ışık gösterisi de halkın beğenisini çeken çalışmalar arasında yer alıyor.
Geneva Lux festivali, toplam 24 ışıklandırma gösterisinden oluşuyor.
"CENEVRE, KÜLTÜREL YÖNLERİYLE DAHA FAZLA TANITILMALI"
Festivali izlemeye gelen Cenevre sakini Ben Geillet, son birkaç yıldır bu ışık şölenini beğenerek izlediğini söyledi.
Geillet, "Cenevre, sanatın şehir ve doğayla buluştuğu güzel bir şehir. Şehri canlandıran bu tür etkinlikleri görmek bizi sevindiriyor" dedi.
Cenevre'ye dair sanatsal ve görsel etkinlikleri görüntüleyip şahsi YouTube kanalında paylaştığını da aktaran Geillet, "Doğup büyüdüğüm şehrin güzelliklerini tanıtmak için elimden geldiğince videolar çekip, insanların dikkatini çekmeye çalışıyorum. Cenevre'nin kültürel yönleriyle daha fazla tanıtılması gerekiyor" ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!