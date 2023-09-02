Çenesi olmadan dünyaya geldi ve gerçek aşkını bularak herkese ilham verdi
Williams, bir gelişim bozukluğu nedeniyle çenesi olmadan dünyaya geldi. Bu zamana kadar zorbalığa maruz kalsa da onun ve şu anki eşi Vania'nın hayatı, birbirlerine aşık oldukları anda değişti.
- 1
Williams, "Otofasiyal Sendrom" denilen bir gelişim bozukluğu ile doğdu ve hayatının aşkını bulana kadar zorbalığa maruz kaldı. Hatta bu durum, biyolojik annesinin onu evlatlık vermesine kadar dayanıyor.
- 2
Williams işaret dilini kullanarak iletişim kuruyor ve engelliliği nedeniyle konuşamadığı ve çiğneyemediği için kendisine bağlı bir beslenme tüpü ile yaşıyor.
- 3
Williams'ın karısına olan sevgisi, kendisini değersiz hissettiğinde güvenini tazeledi ve onu, her seferinde ayağa kaldırdı.
-
- 4
“Farklı olduğumu ve bazı insanların çirkin olduğumu düşünüp beni kabul etmeyeceğini anlıyorum ama ben yine de kalbi, duyguları ve beyni olan bir insanım. Herkes gibi bana da saygıyla davranılmalı.”
- 5
Williams ve eşinin hikâyesi birçok kişiye ilham verebilir. 2019 yılında iş yerinde tanışan çiftin ilişkisi zamanla aşka dönüştü. Vania, Williams'ı fazlasıyla merak ediyordu ancak onunla konuşmak için cesaret etmesi biraz zaman aldı.
- 6
Vania, önceleri tereddütle yaklaşsa da zamanla Williams'ı olduğu gibi kabul etti. Hatta daha sonra annesi Janice ile tanıştırdı. Anne, önce Williams'ın durumunu merak etse de zamanla o da Williams'ı çok sevdi.
-
- 7
Vania'nın annesi şunları söyledi : “O olağanüstü bir adam. Normal erkeklerin yapmadığı şeyleri yapıyor. O çok çalışkan biri, Vania'ya karşı dikkatli. Onu önemsiyor, onu seviyor ve o da onu seviyor.”
- 8
Şüphelere rağmen Williams ve Vania, ebeveynlerinin ve sevdiklerinin desteğini alarak 2020'de evlendi. Elbette çift Tiktok ve Instagram hesabından birçok zorbalık ile karşılaştı. Ancak çiftin birbirine olan sevgisi, tüm zorlukların üstesinden gelmeye yetiyor.
Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Instagrm'dan alınmıştır.