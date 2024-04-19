Cenazeye giderken kaza geçirip öldü
Mersin'in Mut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 69 yaşındaki sürücünün bir yakınının cenazesine gitmek için yola çıktığı ve direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Ağrı'nın Mut ilçesinde otomobiliyle Çukurbağ Mahallesi'ndeki bir yakınının cenazesine gitmek üzere yola çıkan 69 yaşındaki Arif Ali Fidan, Kırobası yolu Kumluk mevkiinde aracın kontrolünü kaybetti.
Otomobil şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Arif Ali Fidan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.