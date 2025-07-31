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        Haberler Bilgi Magazin Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman çekildi?

        Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu ve oyuncuları: Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman çekildi?

        Cenazemize Hoş Geldiniz filmi, 31 Temmuz Perşembe akşamı televizyonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Gonca Vuslateri, Doğacan Güneş Perkün'ün kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturmaktadır. Peki, "Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 19:27 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:27
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        • 1

          Cenazemize Hoş Geldiniz filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşına çıkıyor. Başrollerini Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Cenazemize Hoş Geldiniz filmi, 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, "Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          CENAZEMİZE HOŞGELDİNİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günlerinde kendilerini akla gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediyor. İrem ve Ozan 4 yıldır birlikte olan bir çiftir. Artık evlenmeye karar veren İrem ve Ozan, ilk adım için hazırlıklara başlarlar. Nişan sabahı gelip çattığında çift, birlikte yaşadıkları evlerinde uyanır. İrem, nişandan dolayı oldukça gergindir çünkü aileleri ilk kez nişanda bir araya gelecektir ve İrem’in ailesinin her bir üyesi sorun çıkarmaya müsaittir. Buna karşılık Ozan’ın ailesi iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir. Nişan günü İrem’in annesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacaktır ve nişana katılacaklar arasında dolandırıcı teyzesi, Hollanda’dan gelen çılgın halası, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası da vardır. Ancak olaylar hiç beklenmedik bir yerden patlak verir. İrem’in büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder. Atike’nin cenazesi belediyenin hizmetiyle buzdolabına konularak eve getirildiğindeyse olaylar karmaşık bir hal alır. Çok geçmeden ailenin sırları ortaya dökülmeye başlar.

        • 3

          CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ OYUNCULARI KİMLER?

          Gonca Vuslateri

          Sevda Erginci

          İsmail Ege Şaşmaz

          Erkan Can

          Deniz Uğur

          Yiğit Özşener

          Gözde Seda Altuner

          Şükran Ovalı

          Ufuk Özkan

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