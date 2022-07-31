Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 39. kilometresindeki Beylerce mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, İstanbul'dan Ordu'nun Kumru ilçesine cenazeye giden Nedim Kocabıyık (43) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp şarampole devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Nedim Kocabıyık ile amcasının oğlu Lokman Kocabıyık (47) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.