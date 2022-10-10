Cenaze nakil aracında 144 kilo esrar ele geçirildi

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, cenaze nakil hizmetinde kullanılan bir panelvanı durdurdu.

AA'da yer alan habere göre ekipler, araçta narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yaptıkları aramada 144 kilo 550 gram esrar buldu.

Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.