Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik İstanbul'dan Sivas'a cenaze taşıyan araç Kayseri'de devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler

İstanbul'dan Sivas'a cenaze taşıyan araç Kayseri'de devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Giriş: 09.04.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'dan Sivas'a cenaze taşıyan araç Kayseri'de devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler
AA

İstanbul'dan Sivas'ın Gürün ilçesine cenaze taşıyan E.B. idaresindeki araç, Kayseri-Malatya kara yolunun Karakuyu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada M.T. ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi hayatını kaybetti, M.K., S.Ş. ve E.B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile araçtaki cenaze de Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf: DHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayseri'de engelli genç yangında can verdi
Kayseri'de engelli genç yangında can verdi
"Camgöz" satışına 33 bin lira ceza
Bruce Willis’in en iyi 10 filmi
Bruce Willis’in en iyi 10 filmi
2 yaşındaki çocuğun ölümünde tüyler ürperten ifade!
2 yaşındaki çocuğun ölümünde tüyler ürperten ifade!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.