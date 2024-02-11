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        Haberler Gündem Cemre ne zaman düşecek? 2024 Baharın habercisi ilk cemre ne zaman düşer, İlk cemre havaya ne zaman düşüyor?

        Cemre ne zaman düşecek?

        Şubat ayına girilmesiyle birlikte cemrenin ne zaman düşeceği merakla araştırılıyor. İlkbahar'ın müjdecisi olan cemrenin ilkinin ne zaman düşeceği merak konusu oldu. İşte bu yılın cemre düşme tarihleri hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 00:06 Güncelleme: 12.02.2024 - 00:06
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        • 1

          Halk arasında baharın müjdecisi olarak tanımlanan "Cemre"nin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Peki, ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte 2024 Cemre düşme tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

          Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

        • 3

          İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

          Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

        • 4

          CEMRE DÜŞME OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

          Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

          Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

          Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

        • 5

          İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

          Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

          Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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