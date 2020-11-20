Cemre kızı Güneş'i nasıl kurtaracak?

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Gündelik hayatın içinden herkese dokunan konuları ele alış biçimiyle ilk bölümünden itibaren dikkat çeken ‘Alev Alev’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Cemre ve kızı Güneş’in, Çelebi’den kaçarak yeni bir hayata başlama mücadelesi nefesler tutularak izlendi. Çelebi, anne kızı köşeye sıkıştırmak için elinden geleni yaparken Cemre, Ömer ve Ozan’ın da yardımıyla kızı Güneş’i saklamayı başardı. Ancak finalde Güneş’in ateşinin çıkması bir anda her şeyi altüst etti. Çelebi’nin Güneş’i hastanede bulmasıyla sonuçlanan heyecan dolu anlarda Cemre, Ozan’ın onu zorla götürmesiyle yakalanmaktan kurtuldu. Kızını ardında bırakmak istemeyen Cemre, yeniden bir çıkmazın içine sürüklenirken ikilinin yeniden ne zaman kavuşacağı sorusunun cevabı şimdiden merakla beklenmeye başladı.

İşte o anlar;

#ALEVALEV SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE YERLEŞTİ!

Alev Alev, dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle ABC1 20+'da 4.91 izlenme oranı (rating),10.41 izlenme payı (share),AB'de 5.20 izlenme oranı (rating),11.88 izlenme payı (share) Total’de 5.84 izlenme oranı (rating),12.48 izlenme payı (share) elde etti. Ses getiren bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. #AlevAlev etiketi Twitter Türkiye'de 8 saat 35 dakika, dünyada ise 1 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

ÖMER'E BÜYÜK ŞOK!

Tomris'in ayarladığı sahte DNA raporunun çıkmasıyla Çiçek'in ölümü resmiyet kazandı. Hayatının en zor günlerini yaşayan Rüya ise Çiçek'in ölüm haberinin kesinleşmesiyle büyük bir acı yaşarken kendini bu anlarda yine Ömer'in yanında buldu. Ömer’den Cemre’nin yaşadığını öğrenen Rüya, geçmişte yaşananlarla ilgili Çelebi’den şüphelenmeye başladı. Herkesin hayatını değiştiren o yangın gecesiyle ilgili ortaya çıkan gerçek büyük bir şaşkınlık yaratırken, gerçeğin saklanması için seçilen kurban Ömer oldu. Sarnıcı kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan Ömer'e avukatı olarak destek ise Rüya'dan geldi. İkili bu bölümde birbirini giderek yakından tanımaya başlarken, aralarındaki duygusal yakınlaşma ve birbirlerine hep destek olmaları seyircileri de derinden etkiledi.

"Hep şövalyeler mi kurtaracak prensesi?"

ÇİÇEK’İN HAYATI AÇMAZA GİRİYOR!

Yangından sonra hayalleri ve umutları da küle dönen Çiçek için her şey bir kabusa dönüştü. Kendi hayatından vazgeçmeyi düşünen Çiçek'in tek dayanağı Atlas olurken, Atlas'ın babası Bülent'in gelişi hem Tomris'in hem Çiçek'in hayatında neleri değiştireceği sorusunu akıllara getirdi.

İşte Bülent ile Tomris'in karşılaşması;

ALEV ALEV'İN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor. Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor.

İşte ‘Alev Alev’in 4. Bölüm Tanıtımı;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!