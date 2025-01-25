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        Haberler Bilgi Yaşam CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025: İlk cemre ne zaman toprağa düşecek? 1.Cemre havaya düştü mü? Cemre düşmesi ne demek?

        İlk cemre ne zaman düşecek, hangi tarihte? Cemre düşmesi nedir?

        Baharın gelişi simgeleyen cemrelerin ilki Şubat ayında düşecek. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte gözler cemre tarihlerine çevriliyor. Toplamda üç tane düşecek olan cemreler araştırılmaya başladı. Peki cemre ne zaman düşecek, cemre düşmesi nedir, ilk cemre düştü mü? İşte ilk, ikinci ve üçüncü cemrenin düşüş tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:33
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        • 1

          Baharın müjdecisi cemre Arapça 'kor' manasına gelir ve ısınmayı ifade eder. Cemre, halk inanışına göre ilkbaharın başlangıcı kabul edilerek 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Peki cemre ne zaman düşecek, hangi tarihte? İşte, 2025 cemre düşme tarihleri

        • 2

          CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

          Baharın müjdeleyicisi olarak bilinencemreilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

          Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılancemrebir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek. İlk cemre19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

          İkinci cemreise 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemreise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

        • 3

          CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

          Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

          Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

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