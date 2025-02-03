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        Haberler Gündem Güncel Çemişgezek'te şap karantinası | Son dakika haberleri

        Çemişgezek'te 15 günlük şap karantinası

        Tunceli ve Elazığ'ın bazı ilçelerinde görülen şap hastalığı nedeniyle Çemişgezek ilçesinde tedbir amaçlı 15 günlük karantina uygulanacağı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:15
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        Çemişgezek'te şap karantinası
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        Tunceli'nin Çemişgezek Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çevre ilçelerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle üretici ve muhtarlarla şap hastalığıyla mücadele ile alınması gereken biyogüvenlik önlemlerinin değerlendirildiği istişare toplantısı yapıldı.

        Üretici ve muhtarların katıldığı istişare toplantısının ardından, komisyon kararı alınarak ikinci bir duyuruya kadar 15 gün tedbir amaçlı karantina uygulaması başlatıldı. Karantinanın 04 Şubat ile 18 Şubat 2025 tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi.

        Toplantıda Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuzhan Aslan, Tunceli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan ve Veteriner Hekim Şeyda Yıldırım tarafından, yetiştiricilere hastalık ve alınması gereken tedbirler anlatıldı.

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        #yerel haberler
        #Tunceli Haberleri
        #çemişgezek ilçesi
        #şap karantinası
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