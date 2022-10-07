Cemile'nin katiline 3 suçtan müebbet istendi!

Duruşma savcısı mütalaasında, maktul Cemile Şenel'in diğer sanıklar ile birlikte Nusret Tekin'in evinde kaldığı anlatıldı. Nusret'in Aysun Çelebi'nin eski patronu olduğu ve aralarında ilişki olduğu anlatılan mütalaada, Aysun'un Servet Sürücü ile ilişkisini öğrenen Nusret Tekin'in bu duruma tepki gösterdiği ifade edildi.

Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nusret Tekin getirildi. Tutuksuz sanıklar Aysun Çelebi, Tuğba Can, Doğan Şençalar, Ramazan Ronahi Çakın ve müşteki sanık Servet Sürücü katıldı. Duruşmada maktul Cemile Şenel'in annesi Naoual Hasbı ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın da salonda hazır bulundu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçen yıl 17 yaşındaki Cemile Şenel'i öldüren sanık Nusret Tekin'in 3 suçtan müebbet ve 18 yıla kadar hapsi istendi.

Şenel'in daha sonra hayatını kaybettiği anlatılan mütalaada, Tekin'in ise olay sonrası arkadaşının evine giderek uyuşturucu madde kullanırken polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Tekin'in Servet Sürücü'yü evine çağırarak Aysun ile arasındaki ilişkiyi sorması üzerine aralarında tartışma yaşandığı aktarıldı. Tartışma sırasında Nusret Tekin'in yanında bulundurduğu silahıyla Servet Sürücü'ye doğrulttuğu, bu sırada diğer sanıkların araya girmesiyle silahın yönünün değişmesi ile kurşunun Cemile Şenel'e isabet ettiği anlatıldı.

MÜEBBET VE 18 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, Nusret Tekin'in Cemile Şenel'e karşı "Çocuğu kasten öldürme", Servet Sürücü'ye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaada, Server Sürücü, Ramazan Ronahi Çakın ve Doğan Şençalar'ın ayrı ayrı 1 yıldan 8 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, diğer sanıklar Tuğba Can ve Aysun Çelebi´nin ise cezalandırılması için yeterli delil bulunmadığı için beraatı talep edildi.

AVUKATLAR MÜTALAAYA KARŞI SÜRE İSTEDİ

Şikayetçi avukatı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Nusret Tekin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.