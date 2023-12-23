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        Haberler Gündem Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

        Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

        Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Yüzü kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alınırken, saldırıda bulunan M.E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutukladı, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:10 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:10
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        Doktoru darbeden şüpheli tutuklandı
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        Olay, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yeşil alanda görevli asistan doktor M.Y. hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayda doktora yumruk atan 2 kişi polis noktasına götürüldü.

        Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Olaya karışan M.E.Ş ve Burak Ş. gözaltına alındı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle kırıklar oluşan doktor tedavi altına alınırken, doktoru darbeden 2 kişi beyaz kod yönetmeliği gereği ifade alınmaksızın savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.E.Ş. tutuklanırken, Burak Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        #Doktora darp
        #haberler
        #Cemil Taşçıoğlu Hastanesi
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