Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir? sorusu, dün akşam saatlerinde gelen acı haberin ardından gündemde. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi maalesef kaybetti ve vefat etti. Tıp dünyasında çok sevilen bir şahsiyet olan Taşçıoğlu, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasına bakan sağlık şehidi oldu. Tıp dünyasını yasa boğan ölüm haberini Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu verdi. Acı haberin ardından başat Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok siyasiden başsağlığı mesajı gelirken, tıp dünyası da yasa boğuldu. İşte Türkiye'nin acı kaybı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ile ilgili detaylar...

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları var.

CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN VEFATINI OĞLU DUYURDU

Babasının durumuyla ilgili sık sık bilgilendirmelerde bulunan Onur Taşçıoğlu, dün akşam saatlerinde paylaştığı mesajında "Canım babam Prof. Dr.Cemil Tasçıoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek acı haberi duyurdu.

Onur Taşçıoğlu, 29 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasıyla herkesi gözyaşlarına boğmuştu:

"Kalk ayağa be baba!!! Görmüyor musun bu kadar sevenin var... Daha yetiştireceğin binlerce öğrencin, iyileştireceğin binlerce hastan var. Bizim için o güzel yüzünü tekrar göster bize. Tekrardan o renkli fularlarını tak ve çık karşımıza. Dimdik ve daha güçlü. Sakın pes etme!!!"