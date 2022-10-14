Cemevi önündeki şüpheli paketle ilgili 5 gözaltı

Kayseri'de cemevinin önüne bırakılan paket, şüphe üzerine çağrılan polis ekiplerince fünye ile patlatılarak imha edildi. Valilikçe 5 kişinin gözaltına alındığı açıklanarak "Şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan tespit çalışmaları sonucunda sanatçı olduklarını ifade eden S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Konuyla ilgili çalışmalar Emniyet Müdürlüğümüzce titizlikle devam etmektedir" denildi.
DHA'nın haberine göre olay, dün Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Cemevi önündeki paketi görünce şüphelenenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, paketi fünye ile patlatılarak imha edildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"13.10.2022 tarihinde kendilerini sanatçı olarak tanıtan şahısların Cemevine yönelik provokatif eylem girişimleri İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları neticesinde amacına ulaşamadan tespit edilerek engellenmiştir. Dün akşam saat 17:00 sıralarında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne 'Battalgazi Mahallesi´nde bulunan Cemevi önünde şüpheli paket bulunduğu' ihbarı yapılması üzerine Emniyet ekiplerimiz adrese intikal etmişlerdir. Cemevi merdivenlerinde 1 adet kahverengi çanta, 1 adet kırmızı renkli beze sarılı balta ve 1 adet tespihin bulunduğu görülmüş, çevrede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, saat 16.10 sıralarında beyaz renkli bir otomobil ile 5 şahsın malum adrese gelerek 1 şahsın video çektiği, diğer 2 şahsın ise cemevi merdivenlerinde bulunan malzemeleri bırakarak ayrıldıkları tespit edilmiştir. Şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan tespit çalışmaları sonucunda sanatçı olduklarını ifade eden S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Konuyla ilgili çalışmalar Emniyet Müdürlüğümüzce titizlikle devam etmektedir."
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