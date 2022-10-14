Cemevi önündeki şüpheli paketle ilgili 5 gözaltı

Kayseri'de cemevinin önüne bırakılan paket, şüphe üzerine çağrılan polis ekiplerince fünye ile patlatılarak imha edildi. Valilikçe 5 kişinin gözaltına alındığı açıklanarak "Şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan tespit çalışmaları sonucunda sanatçı olduklarını ifade eden S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Konuyla ilgili çalışmalar Emniyet Müdürlüğümüzce titizlikle devam etmektedir" denildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Cemevi önündeki paketi görünce şüphelenenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, paketi fünye ile patlatılarak imha edildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: