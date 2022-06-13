CemdaĞ, İskandinav Noral'ı satın aldı

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50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Cemdağ Aydınlatma Grubu, İskandinav markası Noral’ı bünyesine kattı.

Hollanda’da rafineri, Avusturya’da konser alanı, Almanya’da havalimanı, Cezayir ve Irak’ta tünel aydınlatma gibi birçok uluslararası projeyi başarıyla tamamlayan Cemdağ, satın almayla büyüme faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.

Aura Light grubunun markası olan Noral, dış aydınlatma ve direk üretimi operasyonlarının büyük bir bölümünü Noral markası ile yürütüyordu. İskandinav premium segment üreticisi Noral, 74 yılı aşkın İskandinavya pazarında faaliyet gösteren, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika, Danimarka, Kanada, Singapur, İsveç, Amerika gibi Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu ülkelerinde de projeler yürütüyordu.

24 Mayıs 2022 Stockholm’da düzenlenen imza töreninde Aura Light adına firmanın CEO’su Peter Mannhart ve CFO’su Marie Lantz, Cemdağ Aydınlatma Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Süha Cem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahir Süheyl Cem ve CEO’su Sina Cem tarafından atılan imzalar ile Aura Light’a ait olan tüm Noral mülkiyeti Cemdağ Aydınlatma Grubu tarafından satın alındı.

Türkiye’de birçok tünel aydınlatma projelerinin yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzey Ege Otoyolu, İzmir-İstanbul ve İzmir-Aydın otoyollarının aydınlatmasını gerçekleştiren Cemdağ Aydınlatma Grubu bu yıl 22. FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumları birbirine bağlayan Katar otoyolunu da aydınlatacak.

NORAL YURT DIŞINDAKİ İLK SATIN ALMA

Cemdağ Aydınlatma Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahir Süheyl Cem, konuyla ilgili şunları söyledi; “1968 yılında kurulan Cemdağ Aydınlatma Grubu olarak günümüzde yurtdışında önemli projeler üsteleniyoruz. Avrupa’da genişleme stratejilerimiz çerçevesinde marka satın almak için uzun süredir fırsatları değerlendiriyoruz. İskandinav markası olan Noral’ı satın almamız Avrupa pazarında premium segment’te büyümemizi sağlayacak, pazar payımızı ve söz sahipliğimizi artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu satın alma Türk aydınlatma sektörünün yurtdışında gerçekleştirdiği en büyük yatırımı. Noral, yurtdışında gerçekleştirdiğimiz ilk satın alma projemiz olmakla beraber Noral’ın merkezini Almanya’da konumlandıracağız. 2022 yılındaki hedeflerimiz arasında yer alan akıllı aydınlatma ve direk üretimi yatırımlarımıza da Noral ile başlangıç yapıyoruz. Markamızın yüksek mühendislik gücünü Noral’ın tasarım gücüyle birleştiriyoruz. Cemdağ olarak bu satın alma ile sektörde bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz.”

Aura Light Ceo’su Peter Mannhart, imza töreninde yaptığı konuşmada Cemdağ Aydınlatma Grubunun, Noral markasını ileriye taşımak için doğru koşullara sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Cemdağ Aydınlatma Grubu ile son 2,5 yıldır devam eden satın alma görüşmelerini yılbaşından itibaren hızlandırarak nihayete erdirdik. NORAL gibi köklü bir markayı pazar lideri konumunda tutabilecek bir firma ile anlaşmaktan dolayı mutluyuz. İlgili satın alma neticesinde iç ve dış aydınlatma konusunda uzman olan Cemdağ Aydınlatma Grubunun, alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığı ile Noral’ı geliştirip güçlendireceklerine eminim. Böyle tanınmış bir markayı emin ellerde bırakmak kendimizi güvende hissettiriyor. Noral’ın Avrupa'daki genişleme faaliyetlerini takip etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”