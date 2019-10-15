Çember: Kızımı Bulun oyuncuları kimler? Çember: Kızımı Bulun konusu ne? soruları dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Toplam 6 bölümden oluşan ve ilk bölümü Çember: Kızımı Bulun dizisinden detaylar haberimizde.

ÇEMBER: KIZIMI BULUN OYUNCULARI KİMLER?

Abdullah Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı projenin başrollerinde; Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Melisa Sözen, Barış Bağcı ve Anıl Altan yer alıyor.

ÇEMBER: KIZIMI BULUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Beş yaşındaki Peri, anaokulunda kaçırılır. Peri’nin dedesi Refik bey, eski emniyet amiri olduğu için bağlantılarını kullanarak torununun bulunması için Barış’ın önderliğindeki özel ekibi devreye sokturur. Ekibimiz bu sefer bir cinayetin değil kayıp ve hasta bir kızın peşindedir. Zamanları kısıtlıdır. Eldeki deliler bir süre sonra ekibimizi şaşkına çevirecek gerçeklerle yüzleştirir. Tüm kanıtlar tek bir kişiyi gösterirken yeni bilgilerle bir anda her şey başa döner.

Peri’nin geçmişi nedir? Peri’yi kaçıran tam olarak kimdir ve ne istiyordur?