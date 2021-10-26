Fenomen polisiye dizilerinden Çember'in sinema dünyasında devam eden hikayesi Çember: Gün Doğmadan filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını ANS Yapım'ın üstelendiği, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Çember: Gün Doğmadan filmi hakkında merak edilenleri derledik...

ÇEMBER: DOĞMADAN OYUNCULARI KİM?

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay

Barış Bağcı

ÇEMBER: GÜN DOĞMADAN FİLMİ KONUSU NE?

İstanbul'un en nezih semtlerinden birinde bir parkta, özel kolejde okuyan genç bir lise öğrencisinin cesedi bulunur. Zengin bir iş adamı olan Hikmet Denizoğlu'nun tek çocuğu Defne'nin ölümü, başta babası olmak üzere okul arkadaşlarını derinden sarsar. Acımasız cinayet tüm şehri korku ve endişeyle doldurdu. Ekibimiz cinayet sonrası kaosu yatıştırmaya çalışırken bir yandan da cinayeti çözmeye çalışmaktadır. Şimdi tek bir soru var; Genç kızı kim bu kadar vahşice öldürdü? Ekibimiz cinayeti çözmeye başlarken şaşırtıcı bir sona doğru yol alırlar.