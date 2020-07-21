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Çember, yönetmenliğini Fulya Yavuzoğlu ve Mahir Aktaş'ın birlikte üstlendiği, senaryosunu Başak Yaz Odası'ın yazdığı, başrollerini Barış Bağcı, Pelin Akil, Olgun Toker, Anıl Altan ve Aylin Şallı'nın paylaştığı, 3 Temmuz 2017 - 18 Ekim 2017 tarihleri arasında Star TV'de yayınlanan Türk televizyon dizisi.

Çember: Acı İntikam Bölüm Özeti

Olayın tek şahidi kör bir şarkıcı olan Leyla... Bir gece kulübünde işlenen çoklu cinayet, özel ekibimizi harekete geçirir. cinayetleri araştırmaya başlayan ekip, büyük bir sorunla karşılaşır. Olayın tek şahidi, kulüpte şarkıcılık yapan Leyla'dır ve Leyla kördür. Leyla'nın verdiği sınırlı ipuçlarıyla şüpheliler sorgulansa da müspet bir sonuç alınamaz. Ancak cinayetler araştırılırken şok edici başka bir vaka çıkar karşılarına. Aynı gece kulübünde gerçekleşen bir dizi taciz ve tecavüz... Kör şarkıcı Leyla ve sevgilisi tüm bu olayların merkezindedir. Peki tecavüzcü ile katil aynı kişi midir? Yoksa katil tecavüzcüleri mi öldürmüştür?



Çember: Acı İntikam Oyuncuları

Pelin Akil Altan, Barış Bağcı, Anıl Altan, Olgun Toker, Serhat Kılıç, Sermet Yeşil

Kategori

Dizi Polisiye, Aksiyon - Macera