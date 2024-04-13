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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çember-17 operasyonu ile aranan 2 bin 756 kişi yakalandı!

        Çember-17 operasyonu ile aranan 2 bin 756 kişi yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gün boyunca düzenlenen Çember-17 operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 756 kişinin yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 08:55 Güncelleme: 13.04.2024 - 08:55
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        Çember-17 operasyonu ile aranan 2 bin 756 kişi yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kaydı olan kişilere yönelik 4 gün boyunca Çember-17 operasyonları düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları ile kimlik kontrolleri yapılan operasyonlarda, arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı.

        Yakalananlardan 2 bin 736'sının 5 yıla kadar, 14'ünün 5 ile 10 yıl arası ve 6'sının 10 yılı aşkın süredir arandığı belirlendi.

        Bu kişilerden 456'sının hırsızlık, 398'inin narkotik, 316'sının kaçakçılık ve organize, 228'inin dolandırıcılık, 96'sının yağma, 75'inin cinsel, 30'unun cinayet, 19'unun terör ve 1138'inin diğer suçlardan arandıkları tespit edildi.

        Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Firari suçlularla mücadelemiz bayram tatilinde de devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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        #Çember operasyonu
        #Son dakika haberler
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