Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık geçiren ve gelecek sezon turuncu-lacivertli takımla sözleşmesi bitecek olan Cemali Sertel, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini uzattı ve Antalyaspor'a kiralandı.

Cemali, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Sertel, sağlık kontrollerinin ardından Antalyaspor'un Almanya kampına katılacak.