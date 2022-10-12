Cemal Süreya Sözleri

Cemal Süreya şiirleri kaleme alırken şiirin hiçbir mantık ve düzene uymayacağını söylemiştir. Kendine özgür bir şiir anlayışı ile üslup geliştirmiştir. Süreya’nın özellikle duygu yüklü aşk şiirleri büyük ilgi görmüştür. Bizzat usta edebiyatçının kaleminden çıkan Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik. En güzel, duygusal Cemal Süreya’nın aşk şiirleri ve sözleri ile alıntıları için doğru yerdesiniz!

Cemalettin Seber ya da bilinen adıyla Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da doğmuştur. Cumhuriyet döneminin en çok öne çıkan Türk şairleri arasında olan isim, 9 Ocak 1990 yılında hayata gözlerini kapatmıştır. Süreya, edebi kimliğiyle döneminin önde gelen isimlerinden birisi olmakla beraber İkinci Yeni hareketinin öncülerindendir. Sıcak Nal, Göçebe, Üvercinka, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Uçurumda Açan ve Sevda Sözleri gibi unutulmaz eserlere imza atmıştır. Cemal Süreya aşk şiirleri, alıntıları ve sözleri , ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalarda ilk tazeliği ile bulunmaktadır.

Öyle büyümüş ki içimizdeki yalnızlık. Sevilmeyi beklerken, beklemeyi sevmişiz.

Hiç kimseyi, rüyanda görecek kadar sevme. Çünkü o zaman uyusan da geçmez.

Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk.

1931 yılında Erzincan’da doğmuştur. Asıl adı Cemalettin Seber’dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü bitiren sanatçı, branşıyla alakalı olarak devlet kademelerinde çok çeşitli işlerde çalışmış, 1982’de maliye müfettişliğinden emekli olmuştur. Çok çeşitli dergiler çıkartan, yayınevlerinde danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik de yapan Cemal Süreya’nın İlk şiiri 8 Ocak 1958’de Mülkiye dergisinde çıkmıştır. Birçok dergi ve gazetede yazıları yayınlanan sanatçı, 9 Ocak 1990’da İstanbul’da yaşamını yitirmiştir.

Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.

Yüreğine giden bir bilet kes, cam kenarı değil can kenarı olsun.

Baktım gülüşünden güzel şiir olur, ben de sevdim gitti.

Öylesine sevdim ki seni, öylesine sensin ki! Kuşlar gibi cıvıldar, tattırdığın acılar.

Gölgene bak, beni anlamak istiyorsan; O kadar yakın, ama sana asla dokunamayan.

Düşenin dostu olmaz' derler kimileri. Sanki ayakta olanın dostu çokmuş gibi.

Annesinden dayak yediği halde, yine 'anne' diye ağlayan bir çocuktur aşk.

Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.

Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim kendimi.

Aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki!

Aşklarda bakım istiyor, öğrenemedin gitti.

Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı

Sen bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim ve gülerken yalan olduğunu kimse anlamaz.

Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemek oldu. Kim sorsa saat kaç diye, cevabım hep aynı… O'na doğru…