Cemal Süreya anılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefatının yıl dönümünde Cemal Süreya'yı andı. Bakanlık, sosyal medya hesabından "Üvercinka, 'Göçebe', 'Sevda Sözleri' gibi eserleriyle akıllara kazınan, modern şiirin ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden Cemal Süreya'yı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.

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