Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası 13 Eylül'de konser verecek

Konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 13 Eylül'de gerçekleşecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak Cem Mansur'un yönetiminde sahne alacak orkestraya, 14 yaşındaki keman virtüözü Naz İrem Türkmen de eşlik edecek.

Maske kullanımının zorunlu olacağı etkinlikte, Georger Bizet'nin Carmen süiti, Pablo de Sarasate'nin "Çingene Havaları", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "İspanyol Dansları", Nikolay Rimski-Korsakov'un "İspanyol Kapriçyosu" eserleri yorumlanacak.