Fado’nun Kraliçesi Amália Rodrigues’ten bu yana en iyi Fado şarkıcısı kabul edilen, Camané, 17 Kasım’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.
Portekiz müziğinin en önemli sanatçılarından olan Camané, pek çok Fado sanatçısının aksine Fado söylenen bir evde doğmadı. Her şey 7 yaşında gripten evde yattığı sırada, sıkılıp evin bir köşesinde atıl duran kayıt koleksiyonunu karıştırmasıyla başladı. O gün dinlediği kayıt sayesinde Fado’ya bağlandı. Katıldığı amatör bir yarışmada elde ettiği başarıyla “Fado söyleyen küçük dahi çocuk” olarak anılmaya başladı.
Camané’nin sesi büyüdükçe daha duygusal, yumuşak, etkileyici ve tılsımlı bir hal aldı. Uzun zaman kendi tarzını arayan bir Fado şarkıcısı olarak müziğe devam eden Camané’nin şarkıcı-yazar Jose Mario Branco’yla tanışması her ikisinin de bir anda zirveye çıkmasını sağladı.
1995 yılında Branco’nun yapımcılığında ilk albümü Uma Noite de Fados’u kaydeden Camané müzikseverlerden ve eleştirmenlerden olumlu dönüşler aldı. Albüm öncesinde 20 yıl boyunca Fado söyleyen ve hakkında “Onu daha önce dinlememiş olsanız bile, bir kere duyduğunuzda daha çok dinlemek isteyeceksiniz.” şeklinde övgüyle söz edilen Camané, böylece müzikalitesini ispatladı. Camané 3 yıl sonra yayınladığı “Na Linha da Vida” albümüyle kendi tarzını ve yorumunu ortaya koydu. Böylece Fado’yu geleneksel kalıplarından kurtarıp gençleştirdi.
2000’li yıllara gelindiğinde yayınladığı albümlerle sadece bir şarkıcı olarak değil, seslendirdiği şiirin her nüansını en iyi şekilde yansıtan bir yorumcu olarak çığır açtı. Camané bu yönüyle hem geleneksel yorumu savunanlardan hem de modernistlerden olumlu eleştiriler aldı. Her iki grup da onun usta bir Fado sanatçısı olduğu konusunda hemfikir oldu.
2015’te, profesyonel sanat hayatının 20. yılında, Infinito Presente albümünü çıkaran Camané, 2017 yılında son albümü Camané Canta Marcenerio’yu dinleyicilerle buluşturdu.
Fado’nun zirvedeki ismi Camané, Avrupa’nın yanı sıra Amerika ve Asya’daki konserlerine devam ediyor.
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