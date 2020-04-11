AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili hazırlanan ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 117 sayfalık iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

İddianamede, sanık Mansour Othman M. Abu Hussain'in, Suudi Arabistan'da Tuğgeneral ve istihbaratçı olarak görev yaptığı, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ofisinde görevlendirildiği, sanık Ahmet Bin Muhammed El Asırı tarafından maktul Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi, karşı koyması halinde öldürülmesi yönünde görevlendirilerek talimat alması üzerine, Suudi Arabistan'da kendisi ile birlikte 15 kişilik ekip oluşturduğu anlatıldı.

Sanık Hussain'in, ekipte "istihbarat", "lojistik" ve "müzakere" grubu şeklinde 3 grup belirlediği, müzakere grubunun başına sanık Maher Abdulaziz M. Mutreb'i görevlendirdiği anlatılan iddianamede, maktulün karşı koyup gitmek istemesi ve öldürülmesi halinde bulunması gerektiğini düşündüğü Adli Tıp Uzmanı olan sanık Salah Mohammed A. Tubaıgy'i de dahil ettiği 15 kişilik ekip ile birlikte gerekli bilgi ve talimatları aldıktan sonra maktul ile görüşme yeri olarak İstanbul başkonsolosunun çalışma odasını belirlediği, olay öncesi, olay anı ve sonrası için her türlü ihtimali değerlendirerek planlama yapıp tedbirlerini aldığı vurgulandı.

İddianamede, sanık Hussain'in diğer sanıklar Mohammed Saad H. Alzahrani ve Naif Hassan S. Alarıfı ile birlikte 1 Ekim 2018'de saat 19.14 sıralarında Başkonsolosluk konutuna gittikleri, saat 22.05'te tekrar buradan ayrıldıkları ve saat 23.52 sıralarında tekrar otele döndükleri anlatıldı.

Sanıklar Alarıfı, Albostanı, Alhawsawı ve Alotaıbı'nın 2 Ekim 2018'de saat 10.01'de otelden çıkarak konsolosluk konutuna girmelerinden sonra sanık Hussain'in de saat 12.05'te otelden ayrıldığı ve yaya olarak saat 12.50'de konsolosluk konutuna girdiği belirtilen iddianamede, maktul Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.08'de konsolosluk binasına girmesini müteakip sanıklar Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbı, Badr Lafi M. Alotaıbı, Waleed Abdullah M. Alshehri, Faad Shabib A. Albalawı ve Turki Musharraf M. Alshehrı, Salah Mohammed A. Tubaıgy, Saif Saad Alqahtani ve Mustafa Mohammed M. Almadani ve Mohammed Saad H. Alzahrani tarafından boğularak öldürüldüğü kaydedildi.

İddianamede, olay sonrasında sanıklar Manour Othman M. Abu Hussain'in diğer sanıklar Naif Hassan S. Alarıfı ve Meshal Saad M. Albostanı ile birlikte saat 19.37 sıralarında konuttan çıkarak önce otele, oradan da diğer sanık Mohammed Saad H. Alzahrani ile birlikte havalanına gittiği anlatılan iddianamede, konutta kalan sanıklar Alhawsawı, Alotaıbı ve Tubaıgy'nin saat 19.46 sıralarında konuttan çıkarak havalanına gittiği anlatıldı. İddianamede, sanıkların 2 Ekim 2018'de saat 22.00'de "Sky Prime Aviation" adlı şirkete ait özel jet ile Türkiye'den ayrıldığı ifade edildi.

Bu şekilde sanık Hussain'in maktulü öldürmek üzere ekibi kurup görevlendirmeleri yaptığı, diğer sanıklarla aynı eylem, fikir birliği ve suç işleme kararı ile birlikte harakete ederek olayın tüm ayrıntılarıyla ilgili plan ve iş bölümü yaptığı belirtilen iddianamede, "Hussain'in, maktulün öldürülmesi sırasında olaya ve eylemlerin icrasına hakim olacak konumda bulunduğu, diğer sanıkların olay yerinde planı gerçekleştirmek için icra ettikleri eylemlerini karşılıklı olarak takviye edip tamamlamak ve suçun işlenmesine ilişkin etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak suretiyle ortak hakimiyet alanına alınan maktul Kaşıkçı'yı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle boğarak öldürülmesine, parçalanıp ortadan kaldırılarak yok edilmesine doğrudan katıldığı anlaşılmıştır." denildi.

İSTENEN CEZALAR

Başsavcılıkça hazırlanan iddianame, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer sanıklara gerekli talimatları veren sanıklardan Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, en başından itibaren maktulü Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket eden, eylemin tüm ayrıntıları ile ilgili planlama ve iş bölümü yapan, bu planı gerçekleştirmek için eylemin icrası esnasında birbirlerini takviye edip tamamlayan, suçun işlenmesine yönelik etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak suretiyle suça doğrudan katılan, sonuç olarak ortak hakimiyet alanına aldıkları maktul Cemal Kaşıkçı’yı boğarak öldüren sanıklardan Mansour Othman M. Abu Hussaın, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Mohammed A. Tubaigy, Mustafa Mohammed M. Almadani, Saif Saad Q. Alqahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafı M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Mohammed Saad H. Alzahrani, Naif Hassan S. Alarifi, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.