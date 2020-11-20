İngiliz Guardian gazetesinin Ritz Carlton Otelinde gerçekleşen olayın 3. yılı dolaysıyla yayınladığı haberde, bazı şahitlerin ağzından yaşananlar anlatıldı.
Kaynakların isminin verilmediği habere göre, gözaltılar genellikle telefon görüşmeleriyle başladı.
Hedefteki kişiler, Veliaht Prens Muhammed bin Selman veya Kral Selman bin Abdülaziz ile sözde toplantılara çağrılarak gözaltına alındı.
Bazı iş adamlarına da kraliyet mahkemesi yetkililerinin onlarla evlerinde görüşeceği söylendi. Ancak bunun yerine güvenlik görevlileri gelerek bu kişileri beş yıldızlı bir hapishaneye dönüştürülen otele götürdü.
"İŞKENCEYİ YAPANLARIN HEPSİ SUUDİ'YDİ"
Bir kaynak, "İlk gece herkesin gözleri bağlıydı ve neredeyse herkes, Mısır istihbaratının 'dayak gecesi' dediği şeye maruz kaldı. İnsanlara neden orada olduklarını bilip bilmedikleri soruldu. Kimse bilmiyordu. Çoğu dövüldü, bazıları kötü dövüldü. Stres pozisyonunda (kişinin duvara yapışık ayak parmakları üzerinde tutulması) duvara bağlı insanlar vardı. Bu saatlerce sürdü ve işkenceyi yapanların hepsi Suudi'ydi." dedi.
Ertesi gün sorgulamaya geçildiğini, özellikle ülke dışındaki mal varlıkları konusunda bilgi istendiğini anlatan kaynak, bazı kişilerin eşlerini aldatma gibi özel hayatlarına dair bilgilerin ifşa edilmesiyle tehdit edildiğini söyledi.
"KAŞIKÇI CİNAYETİNE DE KARIŞTILAR"
Kaynak, ancak sorgulamayı yapanların finans dünyasının işleyişi konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığını, tüm mal varlıklarının nakit olarak tutulduğunu zannettiklerini kaydetti.
Başka bir kaynak da İsviçre bankaları yetkililerinin bir noktada işlemlerden şüphelenip bazı transferleri durdurduğunu anlattı.
Muhammed bin Selman'ın, servetlerine el konulan kişilerin yolsuzluk suçlusu olduğu konusunda ısrar ettiğinin altı çizilen haberde, Suudi yetkililerin 87 kişiden 107 milyar dolar kurtarıldığını öne sürdüğü vurgulandı.
Ancak gazeteye konuşan kaynaklardan biri, ele geçirilen paranın 28 milyar dolara yakın olduğunu ve olayın monarşi ile Suudi iş dünyası arasındaki güvenin kırılmasına yol açtığını söyledi.
Haberde sözlerine yer verilen başka bir kişi de "Bu, sadece onun (Muhammed bin Selman'ın iktidarını pekiştirmesi için yapıldı. Kaşıkçı vahşetinden önce yaşandı. Bundan sıyrılması, ikincisini (Kaşıkçı cinayeti) yapmasına izin verdi. Ritz Carlton'daki olayda görev alan gardiyanlar cinayette de görev aldı." dedi.
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