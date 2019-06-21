Cemal Kaşıkçı - Dışişleri'nden BM raporuna destek: Tüm üye ülkeler ısrarcı olmalı

21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşmiş Milletler tarafından, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan ve üst düzey bazı Suudi yetkililer hakkında soruşturma açılması gerektiği vurgulanan rapora Dışişleri Bakanlığı'ndan destek geldi.
Bakanlığın açıklamasında tüm üye ülkelerden raporda yer alan tavsiyelerin hayata geçirilmesi konusunda ısrarcı olması istendi.
Açıklamada "Söz konusu rapor, bu kapsamda, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası insan hakları hukuku, Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi ve BM ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerine aykırı bir şekilde, önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildiğini gözler önüne sermektedir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı 'Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerin' bulunduğu raporun "kuvvetle desteklendiğini" belirtti ve "BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları sözkonusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.
Raporda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu belirtiliyor ve üst düzey bazı Suudi yetkililer hakkında soruşturma açılması gerektiği vurgulanıyor. Bu yetkililer arasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman da var.
BM'nin 100 sayfalık raporunu kamuoyuna örgütün özel raportörü Agnes Callamard açıkladı.
Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın öldürülmesini "uluslararası bir cinayet" olarak niteledi.
Adli tıp verilerinin de incelendiği raporda, "Kaşıkçı kasıtlı ve önceden planlanmış bir şekilde öldürülerek yargısız infaza kurban gitti. Suudi Arabistan devletinin uluslararası insan hakları hukuku kapsamında sorumluluğu bulunuyor" ifadesi yer alıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Twitter'da paylaştığı mesajında BM'nin sorumluların hesap vermesi yönündeki tavsiyelerini "şiddetle desteklediklerini" belirtti.
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1141313601661276160
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, masumiyetini ispat edene dek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ekonomik yaptırımlar uygulanmasını tavsiye etti. Tavsiyelerinin başında da Muhammed bin Selman'ın yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması geliyor.
Callamard ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da süren ve 11 kişinin yargılandığı davanın da, şu ana kadar uluslararası standartlardan uzak olduğunu ve mevcut haliyle bu davanın son bulması gerektiğini söyledi.
İngiliz Guardian gazetesi, raporda, Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından yürütülen soruşturmaların, yasadışı cinayetlere ilişkin uluslararası standartlara uygun olmadığının belirtikldiğini de yazdı.
59 yaşındaki Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.
BM raporunda, Türkiye'nin ve bazı ülkelerin yürüttüğü soruşturmalara istinaden Kaşıkçı'nın sakinleştirici enjekte edildikten sonra plastik torba ile boğulduğuna ilişkin istihbarat bilgilerinin ve kayıtların değerlendirildiği belirtildi.
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili suçlamaları reddeden Suudi Arabistan'dan henüz raporla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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