Cemal Kaşıkçı cinayeti- Riyad'dan Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan ABD Senatosu'na: İçişlerimize karışılmasını kınıyoruz

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nun Cemal Kaşıkçı cinayetinden ülkenin veliaht prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısını yapılan oylamada kabul etmesi sonrası, Washington'ı 'içişlerine karışmakla' suçladı.
Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı ABD Senatosu'nun ispatlanmamış iddialara dayanan bu yaklaşımını reddediyor" denildi.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'ın "bölgesel ve uluslararası rolüne" de zarar vermeye çalıştığı öne sürüldü.
Ancak bu iki kararın bağlayıcılığı yok. Daha ziyade Beyaz Saray'a verilmiş sembolik mesajlar olarak görülüyorlar.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüş, şüpheler Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman üzerinde yoğunlaşmıştı.
ABD Senatosu ise geçtiğimiz hafta yapılan oylamada cinayetten Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısını kabul etmişti.
Bağımsız Senatör Bernie Sanders ve Cumhuriyetçi Mike Lee tarafından Senato'ya sunulan ve ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü savaşa desteğin çekilmesini öngören karar da Senato'da kabul edildi.
Beyaz Saray ne diyor?
ABD Başkanı Donald Trump Riyad ile ortaklığı güçlü tutmak istediğini her fırsatta vurguluyor. ABD yönetimi, Prens Muhammed'in azmettirici olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını savunuyor.
Diğer yandan Beyaz Saray, Yemen'de desteğin geri çekilmesinin İran destekli grupların elini güçlendireceği görüşünde.
Senato'da kabul edilen kararda, cinayetin sorumlularından hesap sorulması için Suudi Arabistan'a çağrıda bulunulduğu belirtiliyor.
Cumhuriyetçi Parti'den en az 10 senatörün tasarıya ortak olduğu biliniyor. Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell de bu isimler arasında.
Bazı Cumhuriyetçiler ise, Suudi Arabistan'a karşı sert adımlar atılması için Beyaz Saray'ın üzerindeki baskıyı artırma çabasında.
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