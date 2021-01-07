Cemal Hünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. İşte Survivor Cemal Hünal hayatı hakkında detaylar haberimizde...

CEMAL HÜNAL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemal Hünal (2 Ekim 1976, İstanbul),Türk oyuncu.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.