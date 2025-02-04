Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt bugün, CHP'nin Meclis'te gerçekleşecek olan grup toplantısında CHP rozeti takarak, CHP'ye katılacaklar.

SON OLARAK KAVAF KATILMIŞTI

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Son olarak geçen hafta, devlet bakanlığı görevinde de bulunmuş olan, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, grup toplantısında CHP'ye katılmıştı.

VEKİL SAYISI 133 OLACAK

İki milletvekilinin katılımı ile CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 133'e yükselecek.