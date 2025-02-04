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        Haberler Gündem Cemal Enginyurt Salih Uzun CHP'ye katılacaklar | SON DAKİKA HABERLER

        CHP rozeti takacaklar

        Demokrat Parti'den istifa eden bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından TBMM'de gerçekleştirilecek olan grup toplantısında CHP rozeti takacaklar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 08:53 Güncelleme: 04.02.2025 - 08:54
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        CHP rozeti takacaklar
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        Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt bugün, CHP'nin Meclis'te gerçekleşecek olan grup toplantısında CHP rozeti takarak, CHP'ye katılacaklar.

        SON OLARAK KAVAF KATILMIŞTI

        Son olarak geçen hafta, devlet bakanlığı görevinde de bulunmuş olan, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, grup toplantısında CHP'ye katılmıştı.

        VEKİL SAYISI 133 OLACAK

        İki milletvekilinin katılımı ile CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 133'e yükselecek.

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        #Cemal Enginyurt
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